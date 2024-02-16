Namaz vakitleri: 16 Şubat Cuma ezan saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı... Cuma namazı ibadetini yerine getirmeye hazırlanan Müslümanlar, yaşadıkları ile göre ezan saatini öğrenmek istiyor. İşte bugünkü cuma vakitleri...

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Müslüman alemi, "güneşin doğduğu en hayırlı gün" olan bir cumaya daha kavuştu.

İbadetlerini yerine getirmeye çalışanlar, özellikle cuma namazını kaçırmıyor.

Cuma namazı, cemaatle birlikte öğle ezanında kılınıyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 16 Şubat 2024 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

Cuma vakitleri:

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13:23'te kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:31'de kılınacak.