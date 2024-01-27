Öğrenciler ikinci döneme dikkat! MEB duyurdu: Tüm okullarda geçerli olacak… Milli Eğitim kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, okullarda yeni bir düzen başlıyor. İkinci dönemde tüm Türkiye genelinde 81 ildeki okullarda uygulanacak olan yeni yönergeye ilişkin detaylar da netlik kazanmaya başladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan haberle birlikte, okullarda yeni bir dönem başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, "bütüncül eğitim yaklaşımı" kapsamında hazırlanan yeni yönerge, farklı alanlardaki zümre öğretmenlerinin işbirliği yapacağına odaklanıyor.

Yeni düzenleme, Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi'nde yapılan değişikliklerle şekillendiriliyor.

Artık farklı alanlardaki zümreler, ders müfredatlarının uygulanması sürecinde disiplinler arası yaklaşımla birlikte çalışacaklar.

Bu yaklaşım, öğrencilerin daha kapsamlı bir eğitim almasını ve farklı perspektiflerden bakarak konuları daha derinlemesine öğrenmelerini sağlayacak.

Özellikle 81 ildeki tüm okullarda geçerli olacak olan uygulama, öğrenci başarısını ve eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yeni düzenleme geldi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, eğitimde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, okul zümre öğretmenlerinin tecrübelerinin artırılması için önemli bir adım atıldı.

Bu adım, zümre öğretmenleri tarafından yapılacak olan "ders ziyaretleri" üzerine getirilen yeni hükümle hayata geçirildi.

Dersleri izleyebilecekler

Bu kapsamda, aynı zümre öğretmenlerinin istemeleri halinde tecrübe paylaşımı için birbirlerinin derslerini izleyebileceği duyuruldu.

Ders izleme uygulaması, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla mümkün olacak ve her eğitim ve öğretim yılında en az bir kez tecrübe paylaşımı amacıyla ders ziyaretleri yapılabilecek.

İkinci uygulama ise farklı alanlardaki zümre öğretmenlerinin eğitim süreçlerinde işbirliklerinin artırılması üzerine olacak.

Bu çerçevede, "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimsenerek, farklı alanlardaki zümre öğretmenleri, ders müfredatlarının uygulanması ve diğer eğitim-öğretim süreçlerinde yürüttükleri disiplinler arası yaklaşımı artıracaklar.

Ortak çalışmalar takvime bağlı yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde daha etkili ve verimli bir işbirliği sağlamak amacıyla zümreler arası yapılacak ortak çalışmaları takvime bağlayarak uygulanacak yeni yönergeleri duyurdu.

Yeni yönergeye göre, zümrelerde öğrencilerin çoklu okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için planlamalar yapılacak ve sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyetler düzenlenecek.

Ayrıca, okul öncesi ve ilkokullarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi zümreler tarafından gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin gelişim düzeylerinin belirlenmesi için bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılımları da planlanacak.

Öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonunda yürütülecek çalışmalar da zümrelerce planlanacak ve gereken önlemler alınacak.

Ayrıca, Bakanlığın bu yıl uygulamaya koyduğu ortak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili zümrelerin yapacağı işlemlere ilişkin yeni hükümler de eklenmiş oldu.