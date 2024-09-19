Ölüm sıvısı nedir? Narin Güran cinayetinde "ölüm sıvısı" detayı! Diyarbakır'da cinayete kurban cinayet minik Narin'in otopsi raporunda boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Narin'in amcasının elinde ve aracında ise ölüm sıvısı bulundu. Narin'in ağzından çıkan ölüm sıvısı nedir merak konusu oldu.

Yağmur Dinç

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayeti, yürekleri sızlatmaya devam ediyor.

Cinayete ilişkin yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı otopsi raporuyla netleşti.

Rapora göre Narin, ne yazık ki boğularak öldürüldü. Narin'in ağzından çıkan sıvının, amcası olduğu Salim Güran'ın elinde, aracın direksiyonunda ve koltuğunda tespit edildi.

Bu kapsamda, ölüm sıvısı vatandaşların gündemine geldi. Peki, ölüm sıvısı nedir? İşte detaylar...

ÖLÜM SIVISI NEDİR

Ölüm sıvısı, ölüm sonrası vücuttan çıkan ve bu kimyasal analizlerde kullanılan sıvıları tanımlarına verilen bir isimdir.

Cesetten çıkan ölüm sıvısı, cesedin bozulma süreci sırasında meydana gelen çeşitli sıvılar olarak adlandırılır.

Camsı sıvı (vitreus humor), beyin omurilik sıvısı ve kan gibi sıvılar bu kategoriye girer.

Bu sıvılar, ölü bedenin kimyasal yapılarının ve süreçlerinin araştırılmasında önemli rol oynar ve ölüm nedenini veya ölüm zamanını belirlemede kullanılır.