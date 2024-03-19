Önce deneyin, sonra tesisatçı çağırın! Bu yöntem tıkalı lavaboyu anında açıyor Her tıkalı lavabo için tesisatçı çağırmaya son! Ev hanımları bu yöntemle tıkalı lavaboları rahatlıkla açacak. Lavaboya bu karışımı dökmek yeterli.

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Ev hanımlarının korkulu rüyalarından biri de lavabo tıkanmasıdır.

Evde tıkalı gider sorunuyla karşılaşan birçok kişi, panikle hemen tesisatçı çağırıyor. Ancak paranız boşa gitmesin.

Tıkalı gideri açmak için tesisatçıya gitmenize gerek yok!

Evde bulunan malzemelerle bu adımları izleyerek kolayca çözüm bulabilirsiniz.

Bu yöntemle tıkalı gider kalmayacak

Öncelikle, tıkalı lavaboyu açmak için suyu çaydanlıkta ya da kettle ile ısıtın. Su ne kadar sıcak olursa, işlem o kadar etkili olacaktır, bu nedenle kaynar suya dikkat edin.

Sonra lavabo giderine etkili bir bulaşık deterjanı dökün ve ardından kaynar suyu yavaşça gidere dökün. Bulaşık sabunu ve sıcak su, lavabonun içerisindeki donmuş yağların çözülmesine yardımcı olacaktır.

Şimdi lavabo giderinin tam ortasına karbonat dökün. Gider çok küçükse, huni kullanarak işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Karbonatı döktükten sonra bir su bardağı damıtılmış beyaz sirkeyi yavaş yavaş giderin içerisine dökün. Bu aşamada giderden bir ses gelebilir, paniklemeyin! Bu ses, karbonatın sirke ile tepkimeye girdiğinin bir göstergesidir.

Köpürme oluşursa, tıkanıkların açıldığını gösterir. Yaklaşık 10 dakika bekleyin ve bu sürede suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra lavabo giderini bu sıcak su ile güzelce yıkayın.