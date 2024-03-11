Oruçken baş ağrısını dindirmenin yolu! 5 dakikada kurtulun... Orucun ilk günlerinde şiddetli baş ağrısı yaşayanlar için ilaçsız tedavi eden yöntemleri derledik.

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Ramazan-ı Şerif geldi, oruç tutulmaya başlandı.

Müminler ibadetini yerine getirirken ilk günlerde zorluk çekebiliyor. Özellikle baş ağrısı, oruç tutanların şiddetli bir şekilde yaşadığı olumsuz durum oluyor.

Gün içinde sıvı kaybı nedeniyle beyin susuz kalmamak adına bazı salgılar üretir. Bu salgılar beyni susuz kalmaktan korumak için diğer yerlerde kısıtlamalar yapar. Kısıtlamalar sonucunda yorgunluk ve ağrı meydana gelebilir.

Oruçlu iken baş ağrısı ilaçsız nasıl geçer diye düşünenler için çözüm yolları haberimizde.

İlaç almadan en kısa sürede ağrıyı yok edecek tedavi yöntemlerini bilmek, günü kurtarabilir.

Orucu bozmayan ağrı tedavisi

Oruçluyken ortaya çıkan baş ağrıları için nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak faydalı olur.

Temiz havaya çıkmak, karanlık ve sakin bir odada kısa süreli bir uyku ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir.

Limonu ense ve alın bölgesine sürmek de iyi bir çözüm olabilir.