Otomotiv devi o modelleri trafikten çekiyor: İşte sebebi

Fransa’da yaşanan ölümcül bir kazanın ardından otomotiv devi Stellantis, ciddi bir geri çağırma kararı aldı.

Şirket, 2014–2019 yılları arasında üretilen Citroën C3 ve DS3 modellerinde yer alan Takata hava yastığı sistemindeki arızanedeniyle, 82 bin aracın trafikten çekilmesi gerektiğini duyurdu.

Bu karar, geçtiğimiz hafta Reims kentinde meydana gelen ve 2014 model bir Citroën C3’ün hava yastığının patlaması sonucu bir kadının hayatını kaybettiği trajik kazanın ardından açıklandı.

"SÜRÜŞÜ DURDUR" UYARISI GELDİ

Stellantis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, belirtilen üretim yıllarına ait tüm C3 ve DS3 modellerinin, yüksek risk taşıması nedeniyle "sürüşü durdur" (stop drive) kategorisinde geri çağırma kapsamına alındığı belirtildi.

Şirketin verilerine göre Fransa genelinde geri çağırılan yaklaşık 690 bin araçtan 481 bini halihazırda onarıldı. Geriye kalan araçların ise acilen servislere götürülmesi çağrısı yapıldı.

Fransa Ulaştırma Bakanlığı da 11 Haziran’daki ölümcül kazanın ardından tüm Citroën C3 ve DS3 modellerinin trafikten çekilmesi gerektiğini duyurmuştu.