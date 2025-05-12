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Haber Merkezi

1978 yılında Abdullah Öcalan tarafından kurulan silahlı terör PKK, yıllardır mücadele edilen bir terör örgütüydü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti.

Bu çağrının ardından PKK kongresini topladığını duyurmuştu.

İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri, Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında net bir açıklama yapılmamıştı.

Beklenen açıklama, 12 Mayıs sabah saatlerinde geldi. Peki; PKK bitti mi, çekildi mi? PKK silah bıraktı mı? İşte o açıklama...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PKK’nın kongre açıklaması sonrası “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız!” demişti.

Son dakika haberine göre Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir gelişme daha yaşandı.

PKK terör örgütü kongresini toplamasından sonra kendini feshettiği ve silah bırakıldığına yönelik duyurusu bekleniyordu.

Yapılan duyuruda 'silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarının' alındığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"PKK 12. Kongresi, örgütün örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı."