Resmen siyah mücevher: Günde 2 avuç tüketin, vücutta hastalık bırakmıyor Tıbbın babası İbn-i Sina’nın da reçetesinde yer verdiği siyah mücevher olarak bilinen bu bitki, tüm hastalıklara şifa oluyor. Basur, alerji, stres, diyabet, ağız sağlığı… Günde 2 bardak tüketmeniz yeterli.

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Gelin, zamanımızda pek bilinmeyen ancak büyük faydalar sunan karahalile bitkisini yakından tanıyalım.

Doğanın cömertliğiyle harmanlanan bu bitki, Cennet ağaçlarının bir hediyesi olarak kabul ediliyor. Adeta bir Cennet iksiri olarak görülen karahalile, Tıbb-ı Nebevi geleneğinde önemli bir yer işgal ediyor.

Orta Doğu'dan Uzakdoğu ülkelerine kadar tanınan bu bitki, siyah mücevher olarak anılıyor.

Tıp tarihinde büyük bir yere sahip olan İbn-i Sina'nın el-Kanun fi’t Tıbb adlı ansiklopedisinde de yer alan karahalile bitkisi, birçok sağlık sorununa çözüm olabilecek özelliklere sahip.

İşte karahalile bitkisinin faydaları…

Karahalile bitkisinin faydaları

Bağışıklık sistemini destekler.

Mide sağlığına iyi gelir.

Cilt ve saç sağlığını korur.

Tam bir karaciğer dostudur.

Sindirim sistemini kolaylaştırır.

Kaşıntılara ve alerjilere karşı etkilidir.

Bağırsakları temizler ve kanamayı durdurur.

Ağız sağlığına iyi gelir ve diyabeti önler.

İdrar yolu hastalıklarına birebirdir ve ağrı kesici özelliği bulunur.

Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Yan etkilerine dikkat!

Karahalile bitkisi, birçok fayda sunmasına rağmen uzun süreli kullanımının güvenliği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.i

Özellikle, bu bitki kan şekerini düşürebileceğinden, diyabet hastalarının mutlaka doktora danışmasını tavsiye ederiz.