Roblox ve Discord ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu duyurdu...

Hüseyin Topuz

7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye'de yasaklanan oyun uygulaması Roblox ve Discord'un ne zaman açılacağı merak ediliyor.

'Terör propagandası', 'çocuk istismarı' ve 'cinsel içerikli' paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen çevrim içi oyun platformu Roblox'a uzun süredir Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Popüler oyun platformu Roblox'a erişim konusunda sorun yaşayan kullanıcılar, "Roblox ne zaman açılacak?" ve "Discord ne zaman açılacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

Oyuncular, platformların ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detayları merakla takip ediyor.

Peki, Roblox ve Discord ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Roblox ve Discord ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişimi engellenen oyun platformu Roblox'un yeniden açılması yönündeki taleplere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Son zamanlarda bizim de gençlerle temasımızda bu konu gündeme geliyor. Bayramda da gündeme geldi. Şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bir vekilimizin çocuğuyla ziyaretinde gündeme geldi.

Durum şu; doğrudan Bakanlık olarak, DTK olarak kendi yetkimizde olan bir konu değildi. Hukuki bir süreç sonucunda böyle bir erişime engel getirmiştik. Şimdi artık onunla ilgili o platformlar hem Discord hem de Roblox'la görüşmeler devam ediyor. Belli içeriklerin çıkarılıp da düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı.

Nihayete erdiğinde inşallah tekrar aynı hukuki süreçle onların açılması söz konusu olacak. Biz de süreci takip ediyoruz. Kamuoyundan bu anlamda gelen talepleri biz de takip ediyoruz. Umuyorum kısa zamanda o içerikleri çıkarırlar. Biz de gereken işlerini yaparız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.