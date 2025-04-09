Sadece akşamları sürün, kaşlar kirpikler nasıl uzuyor görün...

Yağmur Uçar

Kaş ve kirpiklerin doğal yolla uzaması ve gürleşmesi için birkaç doğal yöntem ve bakım önerisi vardır. Ancak, her bireyin cilt yapısı ve saç büyüme hızı farklı olduğu için, bu yöntemlerin etkisi kişiden kişiye değişebilir.

Bu konuda kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, eliniz doğal tercihlere gidebilir.

Kaş ve kirpikleri doğal yöntemle nasıl uzatırım diye soranlar, tek bir cevaba gidiyor.

Aktarlarda kolayca bulunan bu yağ ile, kaş ve kirpikler ok gibi uzuyor.

HİNT YAĞI İLE KAŞ-KİRPİK BAKIMI

Hint yağı, kaş ve kirpiklerin uzaması için yaygın olarak kullanılan doğal bir bakım ürünüdür.

İçerdiği rikinoleik asit, E vitamini, omega-6 yağ asitleri ve diğer besin öğeleri sayesinde kaş ve kirpiklerin sağlıklı bir şekilde uzamasını teşvik edebilir.

İlk adım olarak kaşlarınızı ve kirpiklerinizi temizlemeniz gerekmektedir. Makyaj kalıntılarının veya kirlerin toprağa zarar vermemesi için yüzünüzü yıkayın.

Hint yağı oldukça yoğun bir yapıya sahip olduğundan, dikkatli bir şekilde kullanmak önemlidir.

Kaşlar için: Bir pamuklu çubuğa (kulak temizleme çubuğu da olabilir) birkaç damla hint yağı dökün. Çubuğu nazikçe kaşlarınıza sürün. Kaşlarınıza uygularken, doğal çizgileri takip ederek yağı eşit şekilde dağıtın. Gözünüze kaçmamasına dikkat edin.

Kirpikler için: Temiz bir maskara fırçası ya da şeffaf bir eyeliner fırçası ile bir damla hint yağı alıp, kirpiklerinizin diplerinden ucuna doğru hafifçe sürün. Maskara sürer gibi uygulayabilirsiniz. Gözünüze kaçmaması için dikkatli olun.

Yağın etkili olabilmesi için birkaç saat boyunca ya da gece boyunca kaşlarınızda ve kirpiklerinizde kalması önerilir.

Sabah uyandığınızda ya da birkaç saat sonra, yağı ılık suyla yıkayarak temizleyin.