Sahurda 1-2 dilim yiyin, acıkma hissini silin... Ramazan ayına kavuşan İslam alemi, sahur ve iftar telaşına başladı. Sahurda dengeli beslenmek, iftara kadar acıkmadan kalmanızı sağlar. İşte açlık hissetmemek için mutlaka yemeniz gereken o besin...

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On bir ayın sultanı Ramazan, 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan sahurla başlayacak.

Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, sağlıklı bir sahur yaparak iftarı bekleyecek.

Sahur, oruç tutan kişilerin gün boyunca açlık ve susuzluğa dayanabilmeleri için önemli bir öğündür. Sağlıklı bir şekilde beslenmek, gün boyunca enerji seviyelerini korumak ve açlık hissini azaltmak için sahurda dengeli bir öğün tüketmek önemlidir.

Genellikle yumurta, peynir, yeşillik tüketilen sahurda mutlaka yemeniz gereken bir besin daha var.

1-2 dilim bile yetiyor, gün boyunca tok tutuyor.

Sahurda avokado yiyin

Sahurda avokado tüketmek, gün boyunca enerji seviyelerini dengede tutabilir ve tokluk hissini artırabilir.

Bu nedenle Ramazan'da oruç tutanların özellikle sahurda avokado tüketmeleri, gün içinde acıkma hissini azaltacaktır.

Avokado, potasyum, C vitamini, K vitamini, folat ve E vitamini gibi birçok önemli vitamin ve mineral içerir.

Avokadoyu sahurda çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz. Doğrudan çatal yardımıyla tüketebilir, salata veya omletin içine doğrayabilir, ezerek ekmek üzerine sürüp bir dilim domates veya peynirle birlikte tüketebilir veya smoothie içine ekleyebilirsiniz.