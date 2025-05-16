Şampiyonluk maçı! Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu maçta Kayserispor'a mağlup olmazsa 25. şampiyonluğunu ilan edecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

Futbolseverler Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman?

Galatasaray - Kayserispor maçı 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.