Şifa duası: İyileşmek için okunacak dualar! Hastalara en etkili şifa duaları...

Hastalık, insan hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir.

Ancak inanç, bu zorlu süreci daha güçlü ve umutlu atlatmamıza yardımcı olur.

İslam dininde duaların, özellikle de şifa niyetiyle yapılanların büyük bir önemi vardır.

Hem Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler hem de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) tavsiye ettiği dualar, hasta olan kimseler için manevi bir ilaç gibidir.

İşte hastalara okunabilecek en etkili şifa dualarından bazıları:

ŞİFA AYETİ

"Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn."

Anlamı:

“Ve Allah, mümin bir topluluğun kalplerini ferahlatır (şifa verir).”

ŞİFA DUASI

"Allahümme Rabben-nâs, ezhibil be'se, işfi ente’ş-Şâfî, lâ şifâe illâ şifâuke, şifâen lâ yugâdiru sekamen."

Anlamı: Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu hastalığı gider. Şifa ver, Sen şifa verensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiçbir hastalık bırakmasın.

Bu dua, bizzat Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından hastalara okunmuştur.

İYİLEŞMEK İÇİN DUA

"Allahümme rabben-nâsi, ezhibil be’s(e), işfi ente’ş-Şâfî, lâ şâfiye illâ ente, şifâen lâ yugâdiru sekamen."

Anlamı:

“Ey İnsanların Rabbi olan ve sıkıntıları gideren Allah’ım! Şifa ver, şifa veren Sensin. Senden başka şifa veren yoktur. (Bu hastaya) öyle bir şifa ver ki, (hasta üzerinde) hiçbir hastalık (izi) bırakmasın.”

İhlas, Felak ve Nas sureleri: Özellikle gece yatmadan önce hastaya okunabilir.

Yasin Suresi: Ölüm döşeğindekiler için değil, genel olarak şifa ve kolaylık için de okunması tavsiye edilir.

Hasbünallahu ve ni’mel vekîl duası (Al-i İmran, 173): Sıkıntı anlarında Allah’a sığınmak için okunur.