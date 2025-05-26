Sirkeyi de karbonatı da unutun! Bir damla damlatın tırnağınızı mantardan kurtarın

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Ayakkabının içinde havasız kalan ayaklar, ortak kullanılan duş alanları, havuzlar, spor salonları… Günlük hayatın fark edilmeden oluşan ve ilerleyen zamanlarda oldukça can sıkıcı bir hale gelen tırnak mantarını tedavi etmek meğer oldukça kolaymış.

Görünüşte basit bir sorun gibi dursa da, zamanında tedavi edilmediğinde hem estetik kaygılara hem de sağlık problemlerine yol açabiliyor. Sararan, kalınlaşan, kırılan tırnaklar sadece kötü bir görüntü yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda enfeksiyonun ilerlemesine zemin hazırlıyor.

Ancak evde kolayca uygulanabilecek doğal bir yöntemle bu inatçı sorundan kurtulmak mümkün. Çoğu kişinin sıklıkla uyguladığı sirke ya da karbonat yöntemlerini ortadan kaldıran bu yöntemle bakın nasıl tırnak mantarına veda ediyorsunuz.

BİRKAÇ DAMLASI ETKİLİ OLUYOR

Uzmanların da dikkatle yaklaşılması gerektiğini belirttiği bu yöntemde tek ihtiyacınız hidrojen peroksit, sıradan iyot ve temel manikür ekipmanları.

Hijyen kurallarına uyularak doğru şekilde uygulandığında, tırnak mantarının etkilerini birkaç gün içinde azaltabiliyor. İşlem sırasında dikkat edilmesi gereken adımlar ve uygulama sıklığı ise yöntemin başarısı için büyük önem taşıyor. İşte uygulama adımları:

1. Tırnağın sorunlu kısımlarını makasla kesin. Kendimize zarar vermemek için dikkatli davranın.

2. En kaba tırnak törpüsünü alıp, mantarlaşan tırnağı olabildiğince dikkatli bir şekilde törpüleyin. Mantar olan tırnaktan mümkün olduğunca fazla miktarda maddeyi çıkarmaya çalışın.

3. Bir parça pamuk alıp hidrojene batırıyoruz ve her bir tırnağın üzerine yerleştiriyoruz, böylece ıslatılmış pamuk tırnak plağını kaplıyor. Pamukları kaldırıp hidrojenin kendi kendine kurumasını ve 15 saniye kadar etki etmesini bekliyoruz. Hidrojen mantarları alev gibi yakar. Bunu 3-4 kez tekrarlayın.

4. Ve ardından bir pamuk topu alın, onu iyoda batırın ve mantar olan tırnağı kaplayın. Kurumaya bırakın. Bu işlemi bir hafta uyguladıktan sonra tırnak mantarından kurtulmaya başlayacaksınız.