Sistemi çözdü, 187 milyon TL piyango kazandı! İşte işin sırrı... Princeton Üniversitesi mezunu bir grup, piyangodan milyonlarca dolar kazanarak dikkatleri üzerlerine çekti! Hepimizin hayalini kurduğu büyük ikramiyeyi kazanmanın sırrını çözen bu öğrenciler, duyanları şaşırttı.

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Princeton Üniversitesi mezunlarından oluşan bir grup, piyangodan büyük bir vurgun yaparak dikkatleri üzerlerine çekti!

Manuel Montori IV, Matthew Gibbons, Hannah Davinroy ve Zoë Buonaiuto'dan oluşan bu ekip, dört eyalette toplamda 66 bileti satın alarak 6 milyon dolarlık bir kazanç elde etti.

Ancak bu büyük başarı, sadece şanslarına bağlanmıyor. İnsanlar, bu grubun "iyi şansın ötesine geçtiği" yönünde söylentiler yaymaya başladı. Peki, gerçekten de öyle mi?

Matematiksel analizler ve hesaplamalarla desteklenen bu strateji, piyango oyunlarının arkasındaki algoritmaları inceleyerek başarıya ulaşmış olabilir.

Yasa dışı bir kanıt yok

Missouri, Washington ve Columbia gibi farklı bölgelerde binlerce bilet satın alarak piyangodan büyük bir vurgun yapmayı başardılar.

Missouri'den alınan bilete isabet eden 5 milyon dolarlık büyük ikramiye, bu girişimcilerin kazandıkları en büyük ödül oldu. Ayrıca, 100 bin dolar tutarında bir diğer büyük ikramiyenin de bulunduğu belirtildi.

Ancak, bu büyük başarıyla ilgili bazı kaygılar dile getirildi. Bazıları, grubun zaferinin yasallığı konusunda şüphelerini dile getirdi. Ancak, yasadışı bir faaliyet olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

Bu girişimci grupun, farklı bölgelerde büyük çapta bilet satın alımları gerçekleştirdiği ve her seferinde binlerce dolar harcayarak stokları tükettiği belirtildi. Bu durum, mağaza yöneticilerini bile şaşkına çevirdi.

Sistemi yenmenin yolunu buldular

Kaliforniya Üniversitesi İstatistik Profesörü Phillip Stark, Good Morning America'ya yaptığı açıklamada, "[Bunlar] ya dünyanın en şanslı insanları ya da sistemi yenmenin bir yolunu buldular" dedi.

Ayrıca dört kişinin, grubun lideri konumunda olan Montori tarafından kurulan Black Swan Capital LLC şirketine bağlı olması da gözleri bu olayın üzerine çekti. Bu durum, işin perde arkasında neler olabileceği konusunda akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Uzmanlar, bu başarının ardında kamuya açık bilet verilerinden yararlanma olasılığını değerlendiriyorlar. Dört arkadaşın, kazanma şanslarını artırmak için piyango biletlerinin dağılımını inceleyerek stratejik bir planlama yapmış olabilecekleri düşünülüyor.