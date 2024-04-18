Sodanın içine pekmez ekleyin, kolayı unutacak faydalarına şaşıracaksınız… Kola bağımlıları dikkat! Sodanızın içine bir kaşık pekmez ekleyin hem kolayı unutun hem faydalarından yararlanın. Bakın sodaya ekleyeceğiniz pekmez ne işe yarıyor…

ensonhaber.com

Her ne kadar sağlıksızda olsa birçok kişi koladan ne yazık ki vazgeçemiyor. Özellikle de sıcaklıklar artıyor yaz ayları yaklaşıyorken içi yanan kolaya sarılıyor.

Sağlığımız için bu denli zararlı olan ancak oldukça fazla tüketilen bu içeceğin yerine sodanıza pekmez katarak tüketmeniz hem kolayı unutturuyor hem de sağlıklı bir alternatif oluyor.

Sodanızın içine katacağınız pekmez ile ev yapımı kola yaparken sağlığınız içinde oldukça faydalı olacak bir içecek yapmış olacaksınız.

Soda ve pekmez ayrı ayrı sağlığınız için içerdiği birçok fayda ile bilinirken karıştığında adeta bir şifa deposu olacak ve bir daha bu içecekten vazgeçemeyeceksiniz.

İşte, soda ve pekmez karışımının faydaları…

Sağlığınız için oldukça zararlı olan kolayı hayatınızdan çıkartmak için uygulayacağınız soda ve pekmez ikilisi sunduğu faydalar ile kolayı tahtından edecek.

Rafine şeker içermeyen ve doğal bir tatlandırıcı olan pekmez, demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi sağlıklı mineraller ve B vitamini bakımından oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enerjinizi arttırır, cilt sağlığınızı destekler ve sindirimi de büyük ölçüde destekler.

Sağlığınız için bu denli faydalı olan pekmez suyun karbondioksit gazı içe zenginleşmesiyle oluşan soda ile birleştiğinde ise adeta mucizeler yaratır.

Soda, zengin içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, böbrekleri çalıştırır ve vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur. Bu karışım sayesinde saydığımız tüm faydalardan yararlanabilecek ve zararlı olan asitli içeceklerden uzak durmanız kolaylaşacak.

Pekmez ve soda karışımı tarifi…

Evde pekmez ve soda ile sağlığınız için faydalı bir kola yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

1 litre soda

4 yemek kaşığı pekmez (tercihen üzüm pekmezi)

1 adet limon Nane yaprakları (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Sodanın içine pekmezi ekleyerek iyice karıştırın ve pekmez tamamen eriyene kadar çırpıcıyla karıştırmaya devam edin. Limondan bir dilim kesip sıkarak kolanıza taze limon suyu ekleyin. Hazırladığınız kolanızı bardaklara doldurun ve üzerini dilimlenmiş limon ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.