Son uyarı geldi! YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? Su ile girilir mi?

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan öğrenciler, kurallar dahilinde sınavı tamamlayacak.

Sınava saatler kala birçok detay yeniden merak konusu oldu.

YKS heyecanı yaklaştıkça, adaylar sınav salonuna nelerle girebileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle kalem, silgi, kalemtıraş ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda sıkça sorular yöneltiliyor.

Peki, YKS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava su ile girilir mi? İşte 2025 YKS için geçerli kurallar...

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ 2025

ÖSYM, her adaya sınav salonunda şu malzemeleri ücretsiz olarak sağlamaktadır:

2 adet kurşun kalem

1 adet silgi

1 adet kalemtıraş

Şeffaf ambalajda 1 adet peçete

Bu nedenle yanınızda kalem, silgi, kalemtıraş getirmenize gerek yoktur.

Sınavda ÖSYM'nin verdiği araçlar dışında olanlar kullanılmaz.

Evet, ancak bazı kurallar var:

Şeffaf ve etiketsiz plastik şişe içinde olmalı

Cam şişe, renkli kap, termos vb. kesinlikle yasaktır

Şişe üzerinde yazı, logo ya da desen olmamalı

YKS'YE SU İLE GİRİLİR Mİ 2025

Kendi şişe suyunuz ile sınava girebilirsiniz ancak;