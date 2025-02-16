Tapu sahibi olan herkesi ilgilendiriyor: O ücreti ödemeyen faizle karşılaşacak

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Milyonlarca tapu sahibinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksit ödemeleri için geri sayım başladı.

Türkiye genelinde tüm gayrimenkul sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisi 3 Mart 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

2 Haziran’a kadar süre tanınan emlak vergisinde belirtilen tarih aralığında ödeme yapılmaması halinde ise vergi mükellefleri ödemesi gereken vergi tutarına aylık olarak faiz uygulanacağı bildirildi.

GECİKME FAİZİ ALINACAK

2025 yılında gayrimenkul sahiplerince ödenmesi gereken emlak vergisi tutarları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 21,96 oranında artış gösterdi.

Emlak vergisi mükelleflerinin her yıl iki kez ödemekle zorunlu olduğu ücretlerin zamanında ödenmemesi durumunda faiz uygulanacağı paylaşıldı.

Tapu sahiplerinin belirtilen tarih aralığında vergi ödemelerini gerçekleştirmemeleri durumunda aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi oranları ise, büyükşehirlerde bulunan gayrimenkuller için binde 2, işyerleri için binde 4, arsalar için binde 6 ve araziler için binde 2 oranında vergi uygulanırken, diğer illerde yer alan gayrimenkuller için bu oranlar yarı yarıya düşüyor.

Büyükşehir olmayan illerde konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1 şeklinde uygulanacak.