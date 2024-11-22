Tek kulüple futbola veda eden isimler belli oldu! Onlar futbol tarihinin efsaneleri…

Futbolcular kariyerleri boyunca birçok takımda forma giyerek kariyerlerini adım adım inşa ederler. Çoğu futbolcu için geçerli olan bu durum bazı isimler için tam aksidir.
Dünya futbol tarihinde bazı futbolcular kariyerlerini çoğu futbolcunun aksine tek bir kulübe adayarak başlangıcı da bitişi de orada yaptılar.
Çeşitli takımları transfer olmadan futbol kariyerlerini tek bir takımla sonlandıran isimler bakın kimlermiş.
KARİYERLERİNDE TEK BİR TAKIMDA FORMA GİYDİLER…
FRANCESCO TOTTI: ROMA- 28YIL
PAOLO MALDINI: MILAN- 25 YIL
RYAN GIGGS: MANCHESTER UNITED- 24 YIL
BÜLENT KORKMAZ: GALATASARAY- 21 YIL
NECİP UYSAL: BEŞİKTAŞ- 21 YIL
ROGERIO CENI: SAO PAULO- 20 YIL
FRANCO BARESI: MILAN- 20 YIL
GARY NEVILLE: MANCHSTER UNITED- 19 YIL
MANOLO SANCHIS: REAL MADRID- 18 YIL
TONY ADAMS: ARSENAL- 18 YIL
BILLY MCNEILL: CELTIC- 18 YIL
PAUL SCHOLES: MANCHESTER UNITED- 18 YIL
VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE- 17 YIL
RIZA ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ- 16 YIL
JAMMIE CARRAGHER: LIVERPOOL- 16 YIL
TONY HIBBERT: EVERTON- 16 YIL
CARLES PUYOL: BARCELONA- 15 YIL