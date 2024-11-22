Tek kulüple futbola veda eden isimler belli oldu! Onlar futbol tarihinin efsaneleri…

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Futbolcular kariyerleri boyunca birçok takımda forma giyerek kariyerlerini adım adım inşa ederler. Çoğu futbolcu için geçerli olan bu durum bazı isimler için tam aksidir.

Dünya futbol tarihinde bazı futbolcular kariyerlerini çoğu futbolcunun aksine tek bir kulübe adayarak başlangıcı da bitişi de orada yaptılar.

Çeşitli takımları transfer olmadan futbol kariyerlerini tek bir takımla sonlandıran isimler bakın kimlermiş.

KARİYERLERİNDE TEK BİR TAKIMDA FORMA GİYDİLER…

FRANCESCO TOTTI: ROMA- 28YIL

PAOLO MALDINI: MILAN- 25 YIL

RYAN GIGGS: MANCHESTER UNITED- 24 YIL

BÜLENT KORKMAZ: GALATASARAY- 21 YIL

NECİP UYSAL: BEŞİKTAŞ- 21 YIL

ROGERIO CENI: SAO PAULO- 20 YIL

FRANCO BARESI: MILAN- 20 YIL

GARY NEVILLE: MANCHSTER UNITED- 19 YIL

MANOLO SANCHIS: REAL MADRID- 18 YIL

TONY ADAMS: ARSENAL- 18 YIL

BILLY MCNEILL: CELTIC- 18 YIL

PAUL SCHOLES: MANCHESTER UNITED- 18 YIL

VOLKAN DEMİREL: FENERBAHÇE- 17 YIL

RIZA ÇALIMBAY: BEŞİKTAŞ- 16 YIL

JAMMIE CARRAGHER: LIVERPOOL- 16 YIL

TONY HIBBERT: EVERTON- 16 YIL

CARLES PUYOL: BARCELONA- 15 YIL