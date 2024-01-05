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Tezgahta iyi seçin! Bu balığın 1 gramı bile kan kusturuyor

Tezgahta iyi seçin! Bu balığın 1 gramı bile kan kusturuyor Balık yerken dikkatli seçim yapmak hayati önem taşıyor. Son günlerde artan zehirlenme vakalarına dikkat çeken uzmanlar, 1 gram zehrin dahi ölüme yol açabileceğini söylüyor.