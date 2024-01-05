Tezgahta iyi seçin! Bu balığın 1 gramı bile kan kusturuyor

Balık mevsimi başladı, tezgahlar dolup taşıyor.
Balık tüketerek omega3 takviyesi almak isteyenler, sık sık sofralarına taşıyor.
Ancak her balığın eti yenmiyor...
Son günlerde zehirlenme vakaları arttı, insanlar canıyla boğuşuyor.
Bilinçsizce tüketilen bu balık, bilinç kaybından ölüme kadar götürebiliyor.
"Denizden babam çıksa yerim" diyenler, duyar duymaz vazgeçiyor.
Balon balığı nedir
Balon balığı, genellikle Japonya ve diğer Asya ülkelerinde popüler olan, balon benzeri bir vücut yapısına sahip deniz balıklarını ifade eder.
Bu balıklar bir tehdit algılayınca şişerek tepki vermektedirler.
Balon balığı (Fugu), vücudunda tetrodotoksin adı verilen son derece zehirli bir madde bulunduran bir türdür.
Tetrodotoksin, sinir sistemini etkileyen ve ölüme neden olabilen bir sinir zehridir.
Özellikle karaciğer, böbrek ve ciltte yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir.