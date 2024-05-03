Tırnak batması için hangi doktora gidilir? Tırnak batığına hangi bölüm bakar? Tırnak batması çoğu kişinin yaşadığı ve oldukça can açıtı olan bir sağlık sorunudur. İlerlediği durumlarda oldukça zorlayıcı olan bu sorun mutlaka doktora danışılması gereken sağlık sorunları arasındadır. Peki tırnak batması için hangi doktora gidilir? Tırnak batığına hangi bölüm bakar?

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Çoğu kişinin yaşadığı ve oldukça can acıtıcı olan tırnak batması sağlığınız için oldukça önemli olan bir problemdir. Bu sorunlar genellikle ayak tırnağındaki travmalar, çok dar ayakkabılar, ayak tırnaklarını çok kısa kesmek gibi nedenlerle oluşur.

Oldukça yaygın olarak rastlanan bu sağlık sorunu evde kendi yöntemlerinizle tedavi edildiğinde farklı komplikasyonlara neden olabileceğinden mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir. Peki tırnak batması için hangi doktora gidilir? Tırnak batığına hangi bölüm bakar?

Tırnak batması için hangi doktora gidilir?

Tırnak batmasının neden olduğu probleme göre farklı branşlardan yardım alınabilir. Ancak öncelikle gerekli olan tetkik ve teşhis için dermatoloji uzmanı üzerinden destek alınır. Böylece ilk olarak tırnak batması konusunda yaşanan durumun şiddeti anlaşılır. Bu şiddete bağlı olarak ne tür tedavi yöntemlerinin ele alınacağı ya da başka bir bölüme yönlendirme yapılacağı anlaşılır.

Tırnak batmasına hangi bölüm bakar?

Tırnak batması sorunu yaşandığında ilk olarak dermatoloji bölümü ön plana çıkar. Tırnak batığı dermatoloji ihtisas alanına sahip olan bir hastalık olarak ifade edilebilir.

Dermatoloji polikliniğinde yapılan ilk muayene ile tanı konur. Eğer tedavi konusunda durum ciddi ise ileri durumlarda cerrahi yöntemlerin ele alınabileceği farklı bölümlere yönlendirme gerçekleşir. Ancak genelde dermatoloji bölümü ile beraber uzman doktor kontrolünde bu sorun ortadan kaldırılır.