Tırnak Makasındaki Bu Ayar Bakın Ne İşe Yarıyor...

Yağmur Dinç

Tırnak makası, tırnakları kesmek, şekil vermek ve düzenlemek için kullanılan pratik bir kişisel bakım aracıdır.

Oldukça basit bir işlevi var gibi görünen tırnak makasları, birkaç ipucu barındırır.

Ayar kısmı da o detaylardan biri...

Tırnak makasındaki noktaya benzeyen kısım aslında bir ayar noktası.

Bu küçük ama önemli detay, makasın kesme gücünü, bıçakların konumunu ve genel olarak kullanım ömrünü belirler.

MAKASI AYARLAYIN

Ayar noktası genellikle makasın bir köşesinde bulunur ve küçük bir vida veya düğme şeklindedir. Bu noktayı hafifçe yukarı veya aşağı hareket ettirerek makasın kesme gücünü ayarlayabilirsiniz.

Ayar noktasını sıkılaştırmak veya gevşetmek, tırnakları keserken uygulanan baskıyı değiştirir.

Daha sıkı bir ayar, daha net bir kesim sağlar. Bıçakların doğru hizalanmasını sağlar ve uzun süreli kullanımdan kaynaklanan gevşemeyi önler.