Trafikte yeni dönem için düğmeye basıldı! Tabelalar değişiyor

Trafik cezalarına yönelik zam içeren yeni kanun teklifi, hız uyarı tabelalarının güncellenmesiyle birlikte Meclis Genel Kurulu’na sunulmaya hazırlanıyor. Amaç sadece cezaları artırmak değil, aynı zamanda sürücüyü uyarı sistemleriyle daha etkin biçimde yönlendirmek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hız tabelalarının etkinliğini artırmak için kurulan komisyonun, vatandaşlardan gelen talepler ve şikâyetler doğrultusunda çalıştığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca, karayollarındaki eski ve işlevsiz tabelaların mutlaka yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Komisyonun bu konudaki teknik değerlendirmeleri ise yeni dönemin en önemli yapı taşlarından biri olacak.

İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları’nın koordinasyonunda ilerleyen çalışmalar, belediyelerin de katkısıyla şekilleniyor. Yeni düzenlemenin, hem sürüş güvenliğini artırması hem de trafik kazalarını azaltması hedefleniyor.

3 AYLIK GEÇİŞ SÜRESİ UYGULACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılacak değişikliklerle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Taslağın yasalaşmasının ardından üç aylık bir geçiş süreci uygulanacağını duyuran Yerlikaya, bu dönemde hız tabelalarındaki eksikliklerin giderileceğini belirtti.

“Trafikteki güvenliği sağlamak bizim sorumluluğumuz. Bu süreçte halkımızdan aldığımız geri bildirimleri dikkate alıyoruz” diyen Bakan, çalışmalarda vatandaş taleplerinin temel alındığını vurguladı.

Yerlikaya ayrıca, belediyelerle birlikte yürütülen saha çalışmalarında hız tabelalarının mevcut durumunun tespit edildiğini ve yeni düzenlemeyle bu tabelaların daha net, görünür ve etkili hale getirileceğini ifade etti. Bu değişikliklerin ardından sürücülerin kuralları daha doğru yorumlaması, cezalarda adaletin sağlanması ve kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Yeni kanun, hem caydırıcılığı artırmayı hem de trafik sistemini modernize etmeyi amaçlıyor. Üç aylık geçiş döneminde yapılan düzenlemelerle birlikte, trafikte hem denetim hem de bilgilendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi bekleniyor.