TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

İtalya Kupası'nın ülkemizdeki resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar açıklandı.
TRT Spor İtalya Kupası'nda oynanan birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak yayınlayarak futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği İtalya Kupası maçları hakkında aramalar hız kazandı. Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
2 Ocak ile 4 Ocak tarihleri arasında İtalya Kupası'nda oynanacak 4 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
2 Ocak Salı
23:00 Milan - Cagliari (TRT SPOR)
3 Ocak Çarşamba
20:00 Atalanta - Sassuolo (TRT SPOR)
23:00 Roma - Cremonese (TRT SPOR)
4 Ocak Perşembe
23:00 Juventus - Salernitana (TRT SPOR)