TÜİK açıkladı: Türkiye’de yabancı evliliklerde ilk sırada bakın hangi ülke var

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2024" verilerini açıkladı.

Türkiye’de geçen yıl yapılan evliliklerde yabancı gelin ve damat oranları dikkat çekti.

Verilere göre, 2024 yılında yabancı damat sayısı 5 bin 923 olarak kaydedilirken, yabancı gelin sayısı ise 29 bin 115 olarak açıklandı.

Bu rakamlar, Türkiye’de yabancı gelinlerin yabancı damatlara oranla yaklaşık 5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Peki, en çok yabancı gelin ve damat hangi ülkeden geldi?

TÜRKİYE’DE YABANCI GELİN ORANI

Türkiye’de en çok yabancı gelin Suriye ve Özbekistan uyruklu oldu. Listeyi sırasıyla Fas, Azerbaycan, Rusya, Almanya, Türkmenistan, İran, Kırgızistan takip etti.

TÜRKİYE'DE YABANCI DAMAT ORANI

Türkiye’de en çok evlenen yabancı uyruklu Damat, Suriyeli oldu. Listeyi sırasıyla Almanya, Afganistan, Avusturya, Azerbaycan, İran, Irak, ABD ve Birleşik Krallık takip etti.