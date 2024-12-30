Türkiye için son 10 gün! Uzmanlar net tarih verdi: Yola çıkıyor
Haber Merkezi

Kış, Türkiye’de etkisini göstermeye başladı!

Meteoroloji kaynakları tarafından yapılan son açıklamaya göre, 9-13 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, karla birlikte soğuk havanın da etkili olması bekleniyor.

9-13 OCAK TARİHLERİNE DİKKAT!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 9-13 Ocak tarihleri arasında kar beklentilerini duyurdu.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kutup ekspresi yola çıkıyor. Böylesine kuvvetli bir sistemi Avrupa'ya kaçırırsak çok üzülürüz, çok... Türkiye'deki kar severler sizden ricamız sürekli pozitif düşünmeniz... Haydi kutup ekspresi Türkiye seni bekliyor!”

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Kübra Kireççi
Editor