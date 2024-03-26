Türkiye’de etkileniyor! Güneş patlaması nedir, etkileri nelerdir? Güneşte yaşanan patlamalar hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki Türkiye’nin de etkileneceği bu patlamalar nasıl oluşuyor? Patlamalar etkilerini nasıl gösteriyor? İşte, tüm detaylar…

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Güneş'te yaşanan patlama hakkında bir bildiri yayınlamasının ardından birçok kişi tarafından Güneş patlamasının ne olduğu araştırmaya başlandı.

Bu patlamalar her ne kadar Güneş’te meydana geliyor olsa da ne yazık ki Dünya’yı da etkileyecek olan bazı sonuçlara neden olabilecek.

“Güneş patlaması olursa Dünya'ya ne olur?” gibi sorular sıkça araştırılmaya başlanmışken gelin hep birlikte güneş patlamasının nedenleri ve etkilerine birlikte bakalım.

Güneş patlaması nasıl olur?

Güneş patlaması Güneş lekelerinin yakınında dolanan manyetik alan çizgileri, kesişir ve yeniden düzenlenir ve böylelikle Güneş patlamaları adı verilen ani enerji patlamalarına neden olur. Patlamalar yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya’da radyo iletişimini sekteye uğratabilir.

Güneş patlaması etkileri nasıl olur?

Söz konusu olan Güneş patlaması olayı sonucunda Dünya’ya ulaşan yüklü parçacıklar gökyüzünde Aurora denilen doğal ışınımlara sebep olur. Kütle atımı çok güçlü olduğunda ise en kötü durumda elektrik kesintilerine neden olabilir.

Güneş patlamaları ve kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalar olarak bilinir. Şiddetli patlamalar Güneş fırtınasına yol açabilir. Güneş fırtınası ise, çok sıcak iyonize gazdan oluşan büyük bir alanın Dünya'nın atmosferine çarptığında ve bir elektrik boşalmasına yol açtığından Dünya'nın manyetik alanında bir bozulmayı ifade eder.