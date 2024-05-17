Türkiye’de satışa çıktı, 100’ü aşkın kişi sıraya girdi! O aracın değeri milyonlarca lira ediyor… Dünyanın en pahalı otomobil markalarından olan Rolls-Royce ilk elektrikli aracı olan Spectre’yi Türkiye satışına çıkardı. Değeri 29 milyon TL’yi bulan aracı almak isteyen yüzü aşkın kişi sıraya girdi. İşte değeri dudak uçuklatan Spectre…

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Dünyanın en pahalı otomobil markası olarak bilinen lüks ve prestijleriyle tanınan Rolls-Royce ilk elektrikli aracı olan Spectre’yi Türkiye’de satışa çıkardı.

Rolls-Royce'un ilk elektrikli modeli Spectre, Türkiye'de dudak uçuklatan fiyatıyla satışa çıktı. Değeri 29 Milyon TL olan Rolls-Royce'un bu ultra lüks elektrikli otomobili satışa sunulur sunulmaz Türkiye'de 15 adet sipariş alındı.

Ayrıca Türkiye'den tam 110 kişi de bu lüks araca sahip olmak için adını sıraya yazdırdı. Araca sahip olmak için bekleyen 110 kişinin otomobillerini sahip olabilmek için 2026'ya kadar beklemesi gerekiyor.

İşte, 29 milyon TL’lik Rolls-Royce Spectre…

Spectre, Rolls-Royce'un ikonik Phantom modelinden daha uzun ve daha alçak bir tasarıma ve 5,4 metre uzunluğunda ve 2,1 metre genişliğinde sahip.

Spectre, çift elektrikli motoruyla 585 beygir gücü ve 900 Nm tork üretiyor. Tek şarjla 520 kilometre menzil sunuyor, bu da uzun yolculuklar kullanımı ideal görülüyor.

Araçta deri döşeme, panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar, arka koltuk eğlence sistemi gibi lüks ve konforlu özellikler standart olarak bulunuyor. Spectre, hem göz alıcı hem de yüksek performanslı bir deneyim sunuyor.