Türkiye'de yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İşte o tarih...

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında transfer dönemi geliyor.
Takımların yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirdiği bu süreç, futbolseverlerin gündeminden düşmüyor.
Türkiye'de transfer sezonunun ne zaman sona ereceği futbol gündeminde sıkça araştırılıyor.
Peki, 2025 yılı için Türkiye yaz transfer dönemi hangi tarihte bitiyor? İşte merak edilenler...
Yaz transfer sezonu ne zaman sona eriyor?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan tarihlere göre Süper Lig’de yaz transfer dönemi 30 Haziran'da başladı ve 12 Eylül 2025'te sona erecek.
Kulüpler, bu tarihe kadar yeni oyuncularla sözleşme imzalayabilecek.