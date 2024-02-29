Unutamayanlar: Hipertimezi nedir, belirtileri nelerdir? "Unutamamak"...Bunun bir nörolojik hastalık olabileceğini hiç düşündünüz mü? "Hipertimezi" olarak adlandırılan bu durum, anormal seviyede bir belleği ifade ediyor. Peki, unutamama hastalığı hipertimezi nedir? İşte belirtileri...

ensonhaber.com

Hayatınızda hiçbir şeyi unutmayan, unutamayan insanlar var mı?

Ya da her detayı hatırlayan bir hafızanız...

Aşırı hatırlamanın, hatta unutamamanın bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz.

Nadir görülen hipertimezi hastalığı Taş Kağıt Makas dizisi ile gündeme geldi.

Umut karakterinin her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlaması noktasında açıklanan bu terim trend aramalar listesinde yerini aldı.

Üstün otobiyografik hafıza olarak tanımlanan hipertimezi, kişilerin geçmişte yaşadıkları olayları en ince ayrıntısına kadar hatırladıkları anormal bir yetenektir.

İşte hipertimezi hakkında bilgiler...

Hipertimezi nedir

Yunancadaki thymesis (hatırlama) ve hyper (aşırı) kelimelerinin bir araya gelmesinden alan hipertimezi, otobiyografik bellek denilen, kişinin geçmişine yönelik olaylar ve deneyimleri, normal insanlardan çok daha fazla hatta hayatının çoğunluğunu kapsayacak derecede hatırlama durumudur.

Kişiler genellikle gördükleri ve duydukları her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlar ve unutmazlar.

Belirtileri

Hipertimezi hastalığının iki belirgin özelliği şöyledir:

Kişi kendi kişisel geçmişi hakkında düşünmeye anormal miktarda zaman harcamaktadır.

Kişi kendi kişisel geçmişinden belirli olayları hatırlamak için olağanüstü bir kapasiteye sahiptir.

Hipertimezi tedavisi

Henüz sonuç vermiş bir tedavisi yoktur.

Tedaviye yakın olarak görülen seçeneklerden biri, alzheimer hastalığında faydalanılmak için araştırılan derin beyin elektriksel stimülasyonudur.