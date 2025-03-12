Ustası açıkladı: Araba yağı değiştirmek için en uygun zaman belli oldu! O aylarda mutlaka değişmeli

Haber Merkezi

Kış mevsimi geride kalmasıyla birlikte birçok sürücü aracını artan hava sıcaklıklarına uygun olarak hazırlamaya başladı.

Tam da bu noktada araç sahiplerine uyarılarda bulunan uzmanlar, bahar bakımı yaparken en çok ihmal edilen noktaların başında motor yağı değişiminin geldiğini söylüyor.

Oysa kışın zor şartları, aracınızın motor yağı üzerinde sandığınızdan çok daha fazla etki bırakıyor. Birçok sürücü, "Aracımı kışın fazla kullanmadım, motor yağı hâlâ iyi durumda" diye düşünebilir.

Ancak gerçek hiç de öyle değil! Soğuk hava, yoğun yoğuşma ve uzun rölanti süreleri motor yağının yapısını bozarak koruyucu özelliklerini kaybetmesine neden oluyor. Bu yüzden, aracınızı yaz aylarına hazırlarken motor yağınızı değiştirmek kritik bir adım!

DEĞİŞİM İÇİM BAHAR AYI TAM ZAMANI

Kışın motor, soğukta çalışması ve uzun ısınma süreleri nedeniyle daha zor şartlarda çalışır. Tüm bunlar yağın daha hızlı yaşlanmasına yol açar.

Kışın motor, ister seyir halinde ister sabit halde olsun, soğukta çalışması ve uzun ısınma süreleri nedeniyle daha zor şartlarda çalışır. Tam da bu nedenle motora düzenli ve zamanında bakım oldukça önemlidir.

Araç motoru kışın daha zor şartlarda çalıştığından yağın yaşlanması kaçınılmaz bir durum haline gelir. Uzun süre rölantide çalıştığında, kartere çok miktarda yanmamış yakıt girer ve bu da oksidasyon sürecini hızlandırır.

Bu nedenle yağın koruyucu özelliği yaz aylarına göre daha çabuk kayboluyor. Ayrıca kış aylarında motorda su kondensatı birikir. Bu durum sadece yağlama etkisini kötüleştirmekle kalmaz, aynı zamanda motorda tortu oluşumuna da katkıda bulunarak aracın motor durumunu olumsuz yönde etkiler.

Sizde aracınızı daha uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız kışın zorlu çalışma koşulları nedeniyle zarar gören motor yağını bahar aylarında mutlaka değiştirin.