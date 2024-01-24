Ütü tabanına sürün, buhar delikleri açılacak...

Ev işlerinin en zoru sayılabilecek olan ütü, kırışıklık gidermeyi sağlar.
Kıyafetlerimizin ve diğer tekstil ürünlerini düzleştirmeye yarayan ütü, sıcaklık ve buhar verir.
İyi bir ütü kullanmak, bu işi kolaylaştırmak açısından önemlidir. Ancak ütüler, zamanla kireç tutabilir. Özellikle taban kısmındaki kireç ve yanıklardan kurtulmak gereklidir.
Ütünün altındaki buhar deliklerini açacak olan yöntemi açıklıyoruz.
İşte ihtiyacınız olan tek malzeme...
Aseton ile ütü temizliği
Kirli ütü tabanınızı temizlemek için fişe takın ve ısınmasını bekleyin. Isınırken, ellerinizi sıcak yüzeyden korumak için bir çift fırın eldiveni giyin.
Ütünün fişini çekin ve ılımasını bekleyin.
Asetona batırdığınız pamuğu ütü tabanında gezdirerek kirleri temizleyin. Aseton, hızla buharlaşarak ütü tabanında biriken pislikleri temizleyecektir.