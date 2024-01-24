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Ütü tabanına sürün, buhar delikleri açılacak...

Ütü tabanına sürün, buhar delikleri açılacak... Ütü tabanında biriken kireç, zamanla yanık bir görüntü oluşturur. Hem ısıyı engelleyen hem de kötü koku yayan bu durumdan tek malzeme ile kurtulmak mümkün.