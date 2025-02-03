Valilik duyurdu! O şehirde hastalık tespit edildi, karantina uygulaması başlayacak

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Elazığ Valiliği, 3 ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından karantina uygulaması yapılacağına dair açıklama yaptı.

Hastalığın tespit edilmesinin ardından yavru hayvanların ölümüne neden olduğu belirtilen hastalık için aşılamanın başlatıldığı paylaşıldı.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

AŞILAMALAR BAŞLADI!

Elazığ Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde yaşanan şap salgını nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Valilik tarafında yapılan açıklamada “Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır.

İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.