Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar özellikle tatil günleri ile ilgileniyor.
Plan yapacak olanlar, tatil süresini net öğrenmek istiyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve üç gün sürecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Bu kapsamda 8 Nisan Pazartesi okul var mı sorusu öğrenci ve velilerin gündemine geldi.
Peki, yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Pazartesi ders var mı, tatil mi? İşte detaylar...
8 Nisan 2024 okullar tatil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına idari izin verdiğini duyurdu. Bu kapsamda, 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi bir buçuk günlük idari izin uygulanacak.
8 Nisan Pazartesi okullar tatil olacak. Yarın itibarıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2. ara tatiline girecek.