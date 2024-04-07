Haberler



Bilgi



Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Pazartesi ders var mı, tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 8 Nisan Pazartesi ders var mı, tatil mi? Ramazan Bayramı tatili kapsamında öğrenciler ve veliler 8 Nisan Pazartesi okulların durumunu merak ediyor. Yarın okullar tatil mi, ders var mı gibi sorular gündemde yer alıyor. İşte MEB'den açıklama...