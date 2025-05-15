Yeni telefonlarda radyo olmamasının nedeni bakın neymiş…

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Uzun yıllar boyunca telefonlarda bulunan FM radyo özelliği teknolojinin gelişmesiyle ve telefonların geçirdiği büyük değişimlerin ardından tarihe karıştı.

Eskiden telefonu aldığımız anda kullanıma hazır olan bu radyoları şimdilerde çeşitli uygulama mağazalarından indirerek kullanabiliyoruz.

Bunun nedeni her ne kadar merak ediliyor olsa pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bakın bir zamanların olmazsa olmaz FM radyolarının şimdilerde telefonlarda olmamasının nedeni neymiş…

ÇİP VAR AMA ERİŞİM YOK

FM radyoların artık telefonlarda bulunmamalarının nedeni sadece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda kasıtlı bir tercihmiş.

Kullanıcıların büyük kısmı farkında olmasa da, birçok akıllı telefonda hâlâ FM radyo çipi bulunuyor. Ancak bu çipler genellikle yazılımsal olarak devre dışı bırakılmış durumda. Yani teknik altyapı hazır olmasına rağmen, üreticiler kullanıcıların bu özelliğe ulaşmasını istemiyor.

Telefon üreticileri cihazlarını global pazarlara uygun standartlarda tasarlıyor. Fakat FM radyo frekansları ülkeden ülkeye değiştiği için her pazara özel uyarlama yapılması gerekiyor.

Bu durum hem maliyetleri artırıyor hem de teknik süreci karmaşıklaştırıyor. Bu nedenle markalar, kullanıcılarını ücretsiz radyo yayınları yerine, abonelik tabanlı dijital müzik platformlarına yönlendirmeyi daha kârlı buluyor