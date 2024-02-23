Yeni trend: Mob Wife ne demek? Mob Wife tarzı makyaj nasıl yapılır? Sosyal medyada moda ve güzellik alanında trend olan "mob wife" akımı hakkında merak edilenler haberimizde...

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TikTok ve Instagram gibi platformlarda her geçen gün yeni bir trend çıkıyor.

Özellikle moda ve güzellik alanında farkı akımlar gündeme geliyor.

Şimdilerin en popüleri ise "Mob Wife" oldu.

Mob Wife giyim tarzı ve makyajı, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Kürklerin, siyah ince çorapların, altın takıların yer aldığı bu stilin bu kadar sevilme nedeni gösterişli ve feminen bir trend olması. Koyu renk tırnak ve göz makyajı bu akımın en belirgin özellikleri.

Peki, Mob Wife ne demek? Mob Wife giyim tarzı nasıldır? Mob Wife makyajı nasıl yapılır? İşte bilgiler...

Mob Wife ne demek?

Mob Wife, mafya eşlerinin abartılı giyim tarzlarını yansıtıyor.

Bu trend, 80’li yılların mafyatik yapımlarında rol almış kadınların çarpıcı stillerden, göz kamaştıran aksesuarlarından ve gösterişli kıyafet seçimlerinden ilham alıyor.

Mob Wife makyajı

Dumanlı göz görünümlü makyaj, koyu nude veya kırmızı rujlu dudaklar ve kırmızı tırnaklar ile Mob Wife makyaj görünümü, klasik güzellik ve modern görünümün sanatsal bir birleşimidir.

Belirgin kaşlar ve keskin eyeliner da olmazsa olmazıdır.