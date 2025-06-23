Yeni yasa yürürlüğe girdi: O ülkelerin vatandaşlarına konut satışı tamamen yasaklandı

Avrupa’da güvenlik endişeleri yeni bir boyuta taşındı. Letonya, ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı tarihi bir kararla, Rusya ve Belarus vatandaşlarının ülkede gayrimenkul edinmesini yasakladı.

Letonya Parlamentosu tarafından onaylanan düzenleme, "Ulusal Güvenliği Tehdit Eden İşlemleri Kısıtlama Yasası" kapsamında yürürlüğe girdi.

Yasa, Letonya'da yeni taşınmaz edinimlerini kapsıyor. Bu düzenleme ile birlikte, yasa yürürlüğe girdikten sonra yapılacak tüm gayrimenkul alım işlemleri engellenmiş olacak.

Letonya Kamu Radyosu ve Televizyonu (LSM) tarafından aktarılan bilgilere göre, yasak yalnızca bireysel vatandaşları değil, bu ülkelerle bağlantılı şirketleri ve temsilcilerini de kapsayabileceği belirtildi.

TEK KONUT ALMA İZNİ VERİLİYOR!

Halihazırda Rusya ya da Belarus vatandaşlarının sahip olduğu gayrimenkuller yasaktan muaf tutuluyor.

Aynı zamanda, Letonya’da daimi oturma iznine sahip olan kişilere yalnızca tek bir konut alma izni veriliyor. Miras yoluyla elde edilen ya da mahkeme kararıyla kazanılan taşınmazlar da yasa dışında bırakıldı.

Letonya yönetimi, bu kararıyla ülkenin stratejik bölgelerinde ve kritik altyapı çevresinde oluşabilecek yabancı mülkiyet risklerini en aza indirmeyi amaçlıyor.