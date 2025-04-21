Yeşil oje teorisi şaşırttı: Bakın ne anlama geliyor...

Yağmur Uçar

Sosyal medyada yeni bir güzellik trendi popülerlik kazanıyor; Z kuşağı ve milenyum kuşağı, bolluk, huzur, sağlık ve iyi şans getirdiğine inandıkları için tırnaklarını yeşil tonlarında boyuyor.

New York Post'taki bir habere göre, "yeşil tırnak teorisi" olarak adlandırılan güzellik trendi, önceki kırmızı ve mavi tırnak teorilerinin bir yansıması.

Kırmızı tırnak teorisi, koyu tonun yıkanmasının potansiyel bir aşk ilgisini çekmeye yardımcı olduğunu belirtir.

Mavi tırnak teorisi ise, bir ilişkide olanların bilinçaltında veya bilerek bu tonu tercih ettiğini varsayar.

YŞEİL TIRNAK TEORİSİ

Google'ın Mart Güzellik Raporu'na göre, "yeşil tırnak teorisi" için yapılan aramalar son haftalarda artış gösterdi.

Psikolojik olarak yeşil renk uzun zamandır iyileşme, stres giderme ve dinginlikle ilişkilendirilmiştir.

Doğayı ve huzuru anımsatan yeşil oje, kişilere enerji ve güven hissiyatı veriyor. Tabiatın en yaygın rengi olan yeşil, stres seviyelerini azaltırken ruh halini de daha dengeli bir hale getiriyor.