"Yetiştiremezsin" demişlerdi, imkansızı başardı! Şimdi paraya para demiyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Eren Korkmaz, 2013 yılında 850 badem ağacını toprakla buluşturduğu zaman, pek çok kişi tarafından "Sivas'ta yetişmez" eleştirilerine maruz kalmıştı. Şimdi ise siparişlere yetişemiyor…

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Eren Korkmaz, 2013 yılında bölgeye 850 adet badem ağacı dikerken, etrafındakilerin "Sivas'ta yetişmez" uyarılarına rağmen kararlılıkla yoluna devam etti.

10 yıl boyunca titizlikle bakımını üstlendiği ağaçlar, şimdi büyük bir hasat başarısıyla karşılık veriyor. Her bir ağaçtan ortalama 20 kilo badem elde eden Korkmaz, artan taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Korkmaz, "Gemerek ile Karaözü köyü arasında bir alandayız. 42 bin metrekare alanda 850 adet badem ağacı bulunmakta. Bunların dikimi 2013 senesinde gerçekleşti. O zamandan bu zamana kadar biz bakımını öğrenmeye çabaladık. İlaçlarıyla ilgili bilgiler edindik." ifadeleriyle, ağaçların yetiştirilmesinde gösterdikleri özveriyi ve emeği dile getirdi.

20 kilo hasat veriyor, siparişlere yetişemiyor

Badem bahçesindeki ağaçların ortalama 15-20 kilogram verim sunduğunu belirten Korkmaz, "Ağaçlarda kabuklardan ayrılma oranı yüzde 80’i bulduğu zaman hasadına başlıyoruz. Her ağaçtan 20 kilo hasat alıyoruz. Bu yıl verim olarak gayet iyi. Ama biz bunu daha da geliştireceğiz. Daha da verim artacak. Çünkü 10 yaşındaki bir badem ağacının ortalama verimi 15-20 kilogram arasında. Dalındayken bile satın almak isteyenler oluyor" dedi.

"Sivas'ta olmaz" dediler, başardı

Çevresindekilerin "Sivas'ta olmaz" diyerek başta karşı çıktığı badem bahçesi, Eren Korkmaz'ın kararlılığı ve özenli çalışmalarıyla başarı hikayesine dönüştü.

Korkmaz, eleştirilere yanıt verirken, "Herkes 'Sivas'ta olmaz' diyerek vazgeçirmeye çalıştı. Ama iklim şartları uygun. Bakımla birlikte bu hasadı gerçekleştirebildik. Daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 20 gün kadar hasat süresi tahmin ediyoruz. Dalındayken bile satın almak isteyenler oluyor." dedi.