YKS 2025 net ve puan hesaplama: TYT, AYT, YDT’de 1 net kaç puan getirir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin katılımıyla başladı.

Sınav maratonunun ilk oturumu olan TYT’nin ardından, bugün AYT ve YDT sınavları gerçekleşecek.

Doğru ve yanlışlarını hesaplayarak puan tahmini yapmak isteyen adaylar, arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Adayların en çok merak ettiği konuların başında ise “YKS’de kaç net, kaç puan getirir?” sorusu geliyor. İşte detaylar…

YKS NET HESAPLAMA

YKS’de her testte yapılan yanlış cevapların dörtte biri, doğru sayısından düşülerek net sayısı hesaplanıyor. Bu yöntemle, her testin net sayısı ayrı ayrı bulunuyor.

Adayların puan hesaplama sürecinde ilk aşama, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının belirlenmesi. TYT puanı hesaplanabilmesi için öğrencilerin Temel Matematik veya Türkçe testlerinden en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor.

YKS’DE 1 NET KAÇ PUAN?

Geçtiğimiz yıl AYT’de Türkçe testi 1,10 puan, Sosyal Bilimler testi 1,11 puan, Temel Matematik testi 1,11 puan ve Fen Bilimleri testi ise 1,19 puan değerinde net sağladı. Ayrıca, Matematik testinde 1 net 3,18, Fizik testinde 2,42, Kimya testinde 3,07 ve Biyoloji testinde 2,50 puan olarak hesaplandı.

TYT oturumunda ise Türkçe neti 2,90, Sosyal neti 2,93, Matematik neti 2,92 ve Fen neti 3,14 puan getirdi.

Ortalama olarak, TYT’de 20 netin 201,867 ham puana denk gelmesi bekleniyor.

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