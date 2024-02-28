Yok böyle performans! Dünya o ismi konuşuyor! 83 maç 79 gol 16 asist Manchester City forması giyen 23 yaşındaki Erling Haaland performansıyla gündeme oturdu. İşte Erling Haaland'ın olağanüstü istatistikleri...

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland performansıyla göz dolduruyor.

Manchester City'e transfer olduğu günden bu yana attığı goller ile adından söz ettiren Haaland son maçtaki performansıyla alkış topladı.

Erling Haaland, Manchester City'nin FA Cup 5. tur maçında Luton Town'u 6-2 yendiği maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Erling Haaland hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor.



Haaland, futbola ülkesinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016 yılında Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu.

2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla birçok kulübün dikkatini çeken Haaland, Borussia Dortmund'a 20 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2022 yılında Premier League ekibi Manchester City oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 3 Ağustos 2022'de Haaland, resmi olarak Manchester City takımına katıldı.

Manchester City kariyerinde adeta fırtınalar estiren Haaland yakaladığı istatistikler ile göz doldurdu.

Erling Haaland'ın Manchester City kariyerinde çıktığı 83 maçta 79 gol ve 16 asist ile oynadı.