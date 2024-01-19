Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 22. hafta maçında Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor.
Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertliler deplasmanda karşılaşacağı Zalgiris Kaunas'ı mağlup etmek istiyor.
Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada Bayern Münih'i 98-91 mağlup etti. Fenerbahçe Beko oynadığı 21 maçta maçında 13 galibiyet 8 yenilgi aldı.
Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise bu sezon oynadığı 21 maçta 7 galibiyet 14 yenilgi aldı. İki takım arasında EuroLeague'in 15. haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 80-78 kazandı.
Basketbolseverler EuroLeague'in 22. haftasında oynanacak olan Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı 19 Ocak Cuma (bugün) günü saat 21:00’de oynanacak. Zorlu maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak.