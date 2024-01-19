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Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'in 22. haftasında oynanacak olan Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...