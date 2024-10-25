Zamlı akaryakıt fiyatları 25 Ekim 2024: Benzin, motorin, LPG...

Haber Merkezi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, dünya petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kuruna bağlı olarak düzenli olarak güncelleniyor.

Son olarak, motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş zam yapıldı.

Bu artışın ardından, araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.

İşte 25 Ekim itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum…

25 EKİM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 42.77 TL

Motorin: 42.71 TL

LPG: 24.59 TL

ANKARA

Benzin: 43.30 TL

Motorin: 43.31 TL

LPG: 25.14 TL

İZMİR

Benzin: 43.75 TL

Motorin: 43.81 TL

LPG: 25.04 TL