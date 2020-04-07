taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7736
Euro
7.3876
Altın
1648.72
Borsa
92381.82
Gram Altın
359.329
Bitcoin
49473.95

Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun korona testi pozitif çıktı

Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun korona testi pozitif çıktı

 

Burdur'un Çelçikçi ilçesinde oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bucak Devlet Hastanesi’ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi.

Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı -2

YAŞADIKLARI EV KARANTİNAYA ALINDI

Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi’deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı -1


İlginizi Çekebilir
Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını bastı
Atalya'da, yurrt olarak kullanılan apart otelde, işletmeci odayı basıp kız öğrenci ve arkadaşına "Burası benim malım" diye bağırdı.
Esenler'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü
Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken çevrede korku dolu anlar yaşadı.
Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler klip hazırladı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ndeki çeşitli fakültelerde öğrenimlerini sürdüren yabancı öğrenciler, hazırladıkları kliple insanlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Savrun Çay'ından ıspanak topladılar
Osmaniye’de, şehir merkezinin içinden geçen Savrun Çay'ı üzerinde bağ haline getirilmiş tonlarca ıspanağın aktığı görüntüler görenleri şaşırttı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
Yarbay olduğunu iddia eden kişiden polise hakaret
1565
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
Başörtülü kadının spor yaptığı görüntüler tepki topladı
913
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
Korona testinden kaçan kişi ölü bulundu
101
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
Çin'e koronadan tazminat davaları başlıyor
363
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yardım paketi beğenildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yardım paketi beğenildi
228
Boateng, Almanya'ya gitti
Boateng, Almanya'ya gitti
86
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımına başlandı
224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir