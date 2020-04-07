Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun korona testi pozitif çıktı

Burdur'un Çelçikçi ilçesinde oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Bucak Devlet Hastanesi’ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi.
Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.
YAŞADIKLARI EV KARANTİNAYA ALINDI
Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi’deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.