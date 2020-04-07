Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun korona testi pozitif çıktı

Erling Haaland, Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth hakkında açıklamalar yaptı. Genç yıldız, Sörloth'un fantastik işler yaptığını söyledi.

Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı.

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Otel işletmecisi kız öğrencilerin odasını bastı

Atalya'da, yurrt olarak kullanılan apart otelde, işletmeci odayı basıp kız öğrenci ve arkadaşına "Burası benim malım" diye bağırdı.