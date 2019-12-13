CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şehit ailesine taziyeye gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla operasyonlar başlattığı dönemde kameralar karşısına geçen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanılmamasını istedi.

Kandil'deki teröristler tarafından sevinçle karşılanan bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Sezgin Tanrıkulu'na sosyal medyada SİHA Sezgin denmeye başladı.

Devam eden süreçte de terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yakın duran ve sık sık terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden Sezgin Tanrıkulu, yaptığı son ziyaretle herkesi şaşkına çevirdi.

ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısında şehit düşen Jandarma Astsubay Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da taziye çadırı kuruldu.

Acılı aileye taziye giden CHP'li milletvekillerinden biri de Sezgin Tanrıkulu oldu.

CHP'li Tanrıkulu, burada çekilen fotoğraflarını Twitter hesaplarından paylaşmadı.

Fotoğraflar, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Kalleş terör örgütü PKK'nın evlat acısı yaşattığı aileye başsağlığı dileyen Sezgin Tanrıkulu'nun üzgün olduğu görüldü. Kaynak: Ensonhaber.com