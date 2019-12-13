taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7947
Euro
6.4784
Altın
1472.57
Borsa
111117.12
Gram Altın
274.165
Bitcoin
41925.76

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şehit ailesine taziyeye gitti

CHP'li milletvekilleri arasında HDP'ye en yakın isim olarak öne çıkan Sezgin Tanrıkulu, Ankara'da şehit ailesine başsağlığı diledi.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şehit ailesine taziyeye gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla operasyonlar başlattığı dönemde kameralar karşısına geçen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanılmamasını istedi.

Kandil'deki teröristler tarafından sevinçle karşılanan bu açıklamalar, kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Sezgin Tanrıkulu'na sosyal medyada SİHA Sezgin denmeye başladı.

Devam eden süreçte de terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yakın duran ve sık sık terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden Sezgin Tanrıkulu, yaptığı son ziyaretle herkesi şaşkına çevirdi.

ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısında şehit düşen Jandarma Astsubay Halil Ulaş Yıldırım için Ankara'da taziye çadırı kuruldu.

Acılı aileye taziye giden CHP'li milletvekillerinden biri de Sezgin Tanrıkulu oldu.

CHP'li Tanrıkulu, burada çekilen fotoğraflarını Twitter hesaplarından paylaşmadı.

Fotoğraflar, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal tarafından Twitter'da paylaşıldı.

Kalleş terör örgütü PKK'nın evlat acısı yaşattığı aileye başsağlığı dileyen Sezgin Tanrıkulu'nun üzgün olduğu görüldü. Kaynak: Ensonhaber.com

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, şehit ailesine taziyeye gitti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

1046
Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

526
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

108
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

198
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

120
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

309
İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

İngiltere'de Boris Johnson seçimin galibi oldu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir