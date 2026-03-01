Avrupa’nın “endişeyle izliyoruz” mesajları sosyal medyada alay konusu oldu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri operasyon başlattı.

İran da İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayı, bombardımanlarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini, 747 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AVRUPA'NIN TUTUMU ALAY KONUSU

Saldırıların hemen ardından Avrupa Birliği (AB) kanadından gelen nispeten geç ve “gelişmeleri endişeyle izliyoruz” içerikli mesajlar, özellikle hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kullanıcılar tarafından alaycı paylaşımlarla gündeme taşındı.

BRÜKSEL'E "HAFTA SONU" TEPKİSİ

Gözlerin çevrildiği Brüksel’de, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gelişmeleri değerlendirmek üzere 2 Mart’ı işaret etmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Bir kullanıcı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güneş gözlüklü fotoğrafını paylaşarak, “Bir grup berbat ülke birbirine ateş açıyor diye hafta sonumuzu neden mahvedelim ki?” yorumunu yaptı.

MİZAHİ ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Bir başka paylaşımda ise Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunun boş bir fotoğrafı, “Avrupalı liderler İran’daki durumu izliyor.” notuyla servis edildi. Bazı kullanıcılar da dans eden kişilerin görüntüleri eşliğinde “iş-yaşam dengesini koruyorlar” ifadelerini kullandı.

AB bayrağındaki 12 yıldızın ortasına “derin endişeli” yazılan görseller de kısa sürede yüksek etkileşim aldı. Bir diğer kullanıcı ise, “E-postanız için teşekkürler. Yıllık kayak tatilim için 7 Nisan’a kadar ofis dışındayım.” mesajıyla Avrupa’nın tutumunu tiye aldı.

Güneşli havada dışarıda kahve içen bir kişinin fotoğrafı altına yapılan “Avrupalılar hafta sonunun tadını çıkarıyor ve Amerikan-İran savaşıyla ilgili gelişmeleri (2 Mart) pazartesiye erteliyor.” yorumu da dikkat çekti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın Brüksel saatiyle 17.00’de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını çevrim içi olağanüstü toplantıya çağırması, bazı yorumcular tarafından sosyal medyadaki tepkilerle ilişkilendirildi.

Kallas, ilk açıklamasında “Orta Doğu’daki son gelişmeler tehlikeli” ifadelerini kullanarak önceliklerinin sivillerin korunması, AB vatandaşları ve personelinin tahliyelerinin kolaylaştırılması ve diplomatik çözümlerin sürdürülmesi olduğunu belirtmişti.

Kallas’ın ardından Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da itidal çağrısında bulunan ortak mesaj yayımladı.

İsviçre, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İrlanda hükümetlerinden de tırmanmanın önlenmesi çağrıları geldi; açıklamalarda gelişmelerin “derin endişeyle” takip edildiği vurgulandı.