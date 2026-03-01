Netanyahu'dan İran'a saldırılarla ilgili yeni açıklama

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla Orta Doğu yangın yerine döndü..

Bölgede yaşanan kaos sürerken, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'dan eş zamanlı yeni bir açıklama geldi.

"48 komutan aynı anda öldürüldü" diyen Trump'ın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Başkanı David Barnea ile yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAHRAN'IN KALBİNE SALDIRILAR SÜRÜYOR, DAHA DA YOĞUNLAŞACAK"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yoğunlaşarak devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "Güçlerimiz şu anda Tahran'ın kalbine yoğun saldırılar düzenliyor ve bu saldırılar önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak" dedi.

Tel Aviv ve Beit Shemesh'te düzenlenen saldırılara değinen Netanyahu, "Ailelere yürekten başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD İLE ORTAK ÇABALARIMIZ, 40 YILDIR YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEYİ MÜMKÜN KILIYOR"

İran’a yönelik saldırıların İsrail’in varlığını ve geleceğini güvence altına almak için düzenlendiğini iddia eden Netanyahu, İsrail ordusunun tüm gücünün bu saldırılarda kullanıldığını belirterek, "ABD ile ortak çabalarımız, 40 yıldır uzun süredir yapmak istediğim şeyi, yani terör rejimine kararlı bir şekilde saldırmayı mümkün kılıyor" dedi.