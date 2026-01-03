Venezuela'da 3 saatlik operasyon: 12 yıllık Maduro yönetimi devrildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye bugün güne Latin Amerika'dan gelen son dakika haberleri ile uyandı.

Uzun zamandır Venezuela ile 'Karayipler'deki uyuşturucu kartelleri' nedeniyle gerginlik yaşayan Donald Trump yönetimindeki ABD, bugün kara harekatı için düğmeye bastı.

ABD, SAAT 09.00'DA SALDIRI DÜZENLEDİ

ABD, Türkiye saati ile saat 09.00'da başkent Karakas'a hava saldırılarına başladı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

SAAT 10.45'TE SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, saat 10.45'te tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

VENEZUELA: AMAÇ PETROL VE MADENLERE EL KOYMAK

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, “ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Caracas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.

TRUMP SAAT 12.20'DE 'MADURO'YU YAKALADIK' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, saat 12.20'de yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

NİCOLAS MADURO KİMDİR?

19 Nisan 2013'ten beri Venezuela Devlet Başkanı olarak görev yapan Nicolas Maduro, Venezuelalı siyasetçi ve eski sendika lideridir.

Birleşik Sosyalist Parti üyesi olan Maduro, 2012 ile 2013 yılları arasında Hugo Chávez döneminde 24. Venezuela Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2006 ile 2012 yılları arasında Venezuela Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

OTOBÜS ŞOFÖRLÜĞÜNDEN DEVLET BAŞKANLIĞINA

İş hayatına otobüs şoförü olarak başlayan Maduro, sendika liderliğine yükseldikten sonra 2000'de Ulusal Meclis'e seçildi.

Maduro, Chávez'in 5 Mart 2013'teki ölümünün ardından geçici olarak başkanlığı devraldı.

14 Nisan 2013'te yapılan özel seçimde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi adayı olarak yüzde 50,62 oy oranı alarak seçimleri kazandı.

2015'ten bu yana, iktidar partisinin yasama organı üzerinden sağladığı yetkilerle ülkeyi büyük ölçüde kararnamelerle yönetmektedir.