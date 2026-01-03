Venezuela'da muhalif lider Machado: Hükümeti ele geçirmeye hazırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD, Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayıp ülkeden çıkarttı.

Venezuela'ya sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, başkent Karakas'a hava saldırılarının düzenlendiği görüldü.

Latin Amerika'da gerginlik sürerken, Venezuelalı muhalif lider ve Nobel Barış Ödüllü Maria Corina Machado'nun, Maduro hükümetine ilişkin söyledikleri yeniden gündem oldu.

İKTİDARA GELEBİLİRİZ MESAJI

Venezuela’nın meşru devlet başkanının Edmundo González Urrutia olduğunu savunan ve bu nedenle Maduro’nun devrilmesinin “rejim değişikliği” değil, “Venezuela halkının iradesinin uygulanması” olduğunu öne süren Machado, Maduro devrildikten sonra yönetime geçmeye hazır olduklarının mesajını vermişti.

"PLANLARIMIZ VAR: İLK 100 SAAT, İLK 100 GÜN"

Bloomberg'e konuşan Machado, rejim değişikliğine dair şunları söylemişti:

Son aylarda, birbirimizi koruyarak ve güvenli iletişim yolları bularak, yeraltında örgütleniyoruz. Bu tamamen merkezi olmayan bir yapı. Barışçıl bir geçişi sağlamak için, yüz binlerce insanın gerçek zamanlı olarak iletişim halinde olduğunu söylüyorum. Çok fazla endişe duydum ve her zaman en önemli güç olan halkı gözden kaçırıyorlar.



Bu, dünyadaki en uyumlu toplumdur. Evet, doğru an geldiğinde halk ortaya çıkacak ve bu, şu anda inşa ediliyor. Hükümeti devralmaya hazırız. Ekiplerimiz var, planlarımız var: ilk 100 saat, ilk 100 gün.

TRUMP, MADURO'YU TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

Trump'ın ABD'de ikinci dönem başkanlığa seçilmesi, Maduro'nun siyasi kariyerinde dikkat çeken dönemeçlerden

Venezuela politikasını sertleştiren Trump, 2025'te Maduro'yu terör örgütü lideri ilan etti.

Trump yönetimi uyuşturucu karteli "Cartel de los Soles"i yabancı "terör örgütü" ilan ederken Maduro'yu da bu kartelin lideri olmakla suçladı.

Karacas da bu hamleyi, "gayri meşru" bir askeri müdahalenin önünü açmayı amaçlayan "gülünç bir yalan" olarak tanımladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı böyle bir örgütün varlığını "kesin bir dille reddetti.