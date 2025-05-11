ABD Başkanı Donald Trump'tan Zelensky'e uyarı

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan ve binlerce insanın öldüğü savaşta ateşkes an meselesi..

Dün Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukranya'ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini bildirmiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin'in önerisi sonrası konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da bir açıklama geldi..

TRUMP'TAN ZELENSKY'E UYARI

Putin'in ateşkes istemediğini ancak savaşı bitirme ihtimali üzerine Türkiye'de müzakere etmek istediğini belirten Trump, Zelensky'i uyardı..

"UKRAYNA DERHAL KABUL ETMELİ"

"Ukrayna bunu derhal bunu kabul etmeli" diyen Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor.



Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar.



Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumun ne noktada olduğunu anlayıp buna göre ilerleyebilir!